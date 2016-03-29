عصام الحضري يرفع صوت جماهير منتخب مصر

رفض عصام الحضري الجلوس صامتا كمشجع في مدرجات منتخب مصر لمباراة نيجيريا في ملعب برج العرب.

الحضري قرر النزول والدوران حول الملعب لتحفيز الجماهير حتى ترفع صوتها تشجعيا لمنتخب الفراعنة.

وجاء ذلك مع الدقيقة 50 من المباراة حين كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين المنتخبين المتنافسين على المقعد المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2017.

السد العالي غاب عن قائمة منتخب مصر بسبب إصابة منعته من اللعب ذهابا وإيابا.

ولم يترك الحضري صاحب الـ41 عاما المنتخب بوصفه أحد قادة الفريق. واليوم يلعب دورا في تحفيز الجماهير لمساندة الفراعنة.