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بالفيديو - الفراعنة يتقدمون بهدف رمضان صبحي

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بالفيديو - الفراعنة يتقدمون بهدف رمضان صبحي بالفيديو - الفراعنة يتقدمون بهدف رمضان صبحي

سجل رمضان صبحي الهدف الأول للمنتخب المصري في نظيره النيجيري في الدقيقة الـ 65.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفرقيا بالجابون 2017.

محمد صلاح أرسل ركنية إلى منقطة الجزاء ردها الدفاع، ليسددها محمد النني من خارج منطقة الجزاء وترتد مرة أخرى من الدفاع ليحاول مروان محسن التسجيل بالكعب.

كعب مروان محسن اصطدم بدفاعات نيجيريا، لتعود الكرة إلى رمضان صبحي الذي سدد في المرمى مسجلا الهدف.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز ليعزز فرصه في الوصول لكأس أمم إفريقيا المقبلة 2017 بالجابون.

شاهد الهدف الأول من هنا

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فيديو اليوم السابع

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