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بدء إنشاء كلية للتمريض في الوادي الجديد‎

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بدء إنشاء كلية للتمريض في الوادي الجديد‎ بدء إنشاء كلية للتمريض في الوادي الجديد‎

جامعة أسيوط – أرشيفية

 

إلتقى اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بالدكتورة زينب عبد الرحمن عميد كلية التمريض بجامعة أسيوط، وذلك لبحث اليات إنشاء كلية للتمريض بالوادي الجديد.

وأكد “عشماوي”، خلال اللقاء على جاهزية المحافظة تمامًا بتوفير المبني المناسب وتقديم كافة الخدمات الأساسية وإزالة أي معوقات.

وأضاف “عشماوي” أن الوفد الزائر يرافقه لجنه من المحافظة قام بزيارة عدد من الأماكن المقترحة لاختيار المكان الأنسب للبدء في العمل الفوري.

وأوضح على مدى الاستفادة التي تعود على أبناء المحافظة من إنشاء الكلية، وذلك بخلق كوادر طبية متميزة والارتقاء بالمنظومة الصحية على أرض المحافظة.

ومن جانبها أكدت “عبد الرحمن”، بأنها جامعة أسيوط سوف تسعى جاهدة لتوفير طاقم تدريس متكامل في أقرب وقت.

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