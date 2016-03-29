أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رمضان صبحي يضع الهدف الأول في مرمى نيجيريا

Google+ Print
رمضان صبحي يضع الهدف الأول في مرمى نيجيريا رمضان صبحي يضع الهدف الأول في مرمى نيجيريا

رمضان صبحي – أرشيفية

أحرز رمضان صبحي  هدف التقدم للمنتخب الوطني على نظيره النيجيري في الدقيقة 65 في المباراة المُقامة بينهما حاليًا بإستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ويحتل المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني بنقطتين، وتنزانيا في المركز الأخير بنقطة، وذلك بعد إلغاء نتائج منتخب تشاد، لانسحابه.

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز في المباراة من أجل الاقتراب بشكل كبير جدا من التأهل إلى النهائيات لأول مرة منذ عام 2010، في حين سيحاول تفادي الخسارة، لأنها تبعده إكلينيكيا للمرة الرابعة على التوالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات