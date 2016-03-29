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المعلم يشيد بجهود الجزائر للتوصل إلى حل سياسى فى سوريا

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المعلم يشيد بجهود الجزائر للتوصل إلى حل سياسى فى سوريا المعلم يشيد بجهود الجزائر للتوصل إلى حل سياسى فى سوريا
أشاد وزير الخارجية السورى وليد المعلم الثلاثاء بالتزام الجزائر دعم الحل السياسى للنزاع فى سوريا، وذلك خلال زيارة له إلى الجزائر تستغرق عدة أيام.

وأشار المعلم خلال لقائه رئيس الوزراء الجرائرى عبد المالك سلال إلى "الجهود التى تبذلها الجزائر من اجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة"، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وأضاف المصدر أن الطرفين شددا على "مواصلة مكافحة الإرهاب والتشاور بين البلدين حول القضايا الاقليمية والدولية".

وأبدت الجزائر مرات عدة تحفظات على قرارات صادرة عن الجامعة العربية ضد نظام الرئيس السورى بشار الاسد.

ونقلت الوكالة عن المعلم قوله أن سوريا والجزائر فى "خندق واحد ضد الإرهاب والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول".

وليس هناك أى مؤشر حول احتمال لقاء المعلم بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
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