خد نفس عميق.. فوائد تمارين التنفس وشروطها

تمارين التنفس

شروط تمارين التنفس

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تمارين التنفس من أهم التمارين الصحية والتى يجهل قيمتها وأهميتها الكثيرون، على الرغم من أنها قد تصبح سببا وراء التخلص من التوتر العصبى والعصبية والشعور الدائم بالغضب، كذلك تريح الجسم داخليا وخارجيا وتساعد على تهدئة النفس والعضلات، لذا تأثيرها نفسى ويعود على الجسد أيضا.>الدكتورة داليا رامى - استشارى العلاج الطبيعى - أكدت أن تمارين التنفس من أهم التمارين التى تفيد الجسم، وتساعد كثيرا على التخلص من كل ما ينتج عن مضاعفة وتراكم هموم الإنسان وضغوط العمل والحياة، ويقوم فيها الشخص بسحب الهواء من الأنف وكتمه، وهو التمرين الأسرع، حتى تمتلئ رئتاه ومن ثم يقوم بممارسة الزفير الهادئ والقوى والمريح، وهناك تمرين آخر يقوم باستنشاق الهواء حتى تمتلئ البطن وبعدها الزفير على عدة مرات متتالية سريعة، وهو أيضا مفيد للغاية وشائع.>ومن أهم شروط تمارين التنفس أن تتم فى مجال هادئ، لا يعانى فيها الشخص من ضغوط نفسية أو ضوضاء، أو حتى حالة من التشنجات والعصبية، ويفضل أن يكون مستلقيا على كرسى مريح لقدميه وظهره، أو على سرير مريح ويكون بمفرده دون أشخاص حوله، وفى سكون يمارس التمارين، مع إقفال عينيه والامتناع التام عن التفكير فى أحداث اليوم أو مشكلاته أو تفاصيل أخرى سوى الرغبة فى الهدوء والاسترخاء والتخلص من الإجهاد.

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