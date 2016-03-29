أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مديرية أمن الغربية تكرم 367 ضابطًا من المحالين للمعاش

Google+ Print
بالصور.. مديرية أمن الغربية تكرم 367 ضابطًا من المحالين للمعاش بالصور.. مديرية أمن الغربية تكرم 367 ضابطًا من المحالين للمعاش
كرمت مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء 367 ضابطًا من المحالين للمعاش فى يوم الوفاء.

ونظمت مديرية أمن الغربية الحفل بنادى ضباط الشرطة بالمحلة بحضور اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا ومساعدى مدير أمن الغربية وأعضاء مجلس النواب عن مركز المحلة وبندر طنطا ومركز طنطا.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطنى وتقديم فقرات غنائية وقدم مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومحافظ الغربية ومدير الأمن الشكر لضباط الشرطة الذين أحيلوا للمعاش فى الفترة الماضية على ما قدموه من مجهودات خلال فترة خدمتهم والخبرات التى قدموها للضباط.

وفاجأ مدير أمن الغربية 24 ضابطًا من المحالين للمعاش مواليد شهر مارس بعمل احتفال بعيد ميلادهم وإحضار تورتة واحتفل الجميع بهم وفى ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير عليهم.

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (1)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (2)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (3)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (4)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (5)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (6)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (7)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (8)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (9)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (10)

المحلة ، يوم الوفاء ، الضباط المحالين للمعاش ، نادى ضباط الشرطة بالمحلة (11)


>تأجيل محاكمة وزير التنمية ومحافظ الغربية لعدم تنفيذهما القانون ل 5 أبريل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365