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الكشف عن تكلفة ديباي الحقيقية مع مانشستر يونايتد

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الكشف عن تكلفة ديباي الحقيقية مع مانشستر يونايتد الكشف عن تكلفة ديباي الحقيقية مع مانشستر يونايتد

كشفت عدة تقارير في إنجلترا عن القيمة الحقيقية التي سيدفعها مانشستر يونايتد، مقابل شراء ممفيس ديباي من بي إس في آيندهوفن خلال الصيف الماضي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فإن الشياطين الحمر قد يدفعوا مبلغ 34 مليون جنيه إسترليني وليس 20 مليون جنيه إسترليني.

والقيمة التي سيدفعها مانشستر يونايتد لبي إس في مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب قبل الإضافات، منها 13.35 مليون جنيه إسترليني تدفع بشكل عاجل.

وهناك دفعتين من الأموال بمقدار 6.6 مليون جنيه إسترليني سوف يتم دفعهما الأول في نهاية يناير من العام الجاري والثانية في أول يوليو المقبل.

وقد يزداد السعر إذا ما تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة المقبلة، وفي حالة تأهل مانشستر يونايتد لنصف نهائي البطولة حتى موسم 2019-2020، فإن مان يونايتد سيدفع 255 ألف جنيه إسترليني.

وفي حالة وصول مانشستر يونايتد لنهائي دوري الأبطال فسيرتفع المبلغ إلى 510 ألف جنيه إسترليني وبعدها إلى مليون جنيه إسترليني في حالة الفوز بالبطولة، وهي نفس القيم المالية التي سيدفعها مانشستر يونايتد في حالة الفوز بالدوري.

وتم الاتفاق أيضا أنه في حالة بيع مانشستر يونايتد للاعب قبل صيف 2020، فإنه ملزم بدفع 3.9 مليون جنيه إسترليني أو 10% من قيمة الصفقة.

وتكهن التقرير بقيمة راتب اللاعب الهولندي مع الشياطين الحمر، بـ90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وشارك ديباي هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في 40 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

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