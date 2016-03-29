Eucerin® DermoCapillaire: شعر صحي يبدأ من فروة الرأس

تم إعداد مجموعة العناية بالشعر وفروة الرأس الجديدة لمعالجة مشكلات فروة الرأس واستعادة التوزان الصحي لفروة الرأس والشعر من الجذور وحتى الأطراف.

يعتبر الشعر بطاقة تعريفنا، فهو يقول الكثير عن شخصيتنا. وفي استطلاع حول تصنيف العوامل التي تعطي الانطباع الأول عن الشخص، اعتبر 58% من المشاركين بأن الشعر يأتي في المرتبة الثانية بعد الوجه (66%) وقبل مظهر الجسم (55%) والزي (52%). إذ لا يتطلب الأمر منا سوى دقائق لتقييم نمط حياة الشخص وجاذبيته ولياقته البدنية بالاستناد إلى الشعر. وليست تسريحة الشعر العامل الأهم في هذا التقييم، بل صحته، التي تعتمد بدرجة كبيرة على حالة فروة الرأس.

وفي هذا الشأن قالت ستيفاني كونزلمان، رئيس شؤون تطوير منتجات العناية التجميلية في "بايرزدورف AG": "عملنا، بالاستناد إلى خبرتنا الطويلة في مجال العناية بالبشرة، على توسيع نطاق أبحاثنا لتشمل فروة الرأس وأهميتها في بنية الشعر. إن حالة فروة الرأس تؤثر على تقسيم الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر في المسام، وتعتمد حالة الشعر المثلى على انقسام الخلايا بالشكل الأمثل".

وبكلمات أخرى، يحتاج الشعر الجميل إلى أساس صحي، وهو ما توفره منتجات Eucerin® DermoCapillaire. إن المكونات النشطة الموجودة ضمن مجموعة العناية بالشعر وفروة الرأس الجديدة تحل أكثر المشكلات شيوعاً من جذورها، وتعيد التوازن الطبيعي لفروة الرأس لتترك الشعر متألقاً من الجذور وحتى الأطراف.

إن بشرة فروة الرأس شديدة الحساسية ولا تحصل على أية حماية، وهي عرضة للتأثيرات الخارجية مثل التلوث البيئي والغبار والهواء الساخن الناتج عن مجففات الشعر. كما تؤثر عوامل أخرى سلباً على حالة فروة الرأس تشمل التوتر وقلّة النوم والحمية غير المتوازنة. وتضيف كونزلمان: "يولد التوتر الشوارد الحرة التي تحفز آليات الدفاع الطبيعية في الجسم، ولمعالجة هذه المشكلة، يعمل الجهاز المناعي على إنتاج البروتينات المعززة للالتهاب مثل السيتوكينات".

فالالتهاب هنا هو استجابة مناعية من جسمنا، وتتابع: "عندما تبقى مستويات التوتر مرتفعة لفترة طويلة، تعمل السيتوكينات على قتل الخلايا باستمرار، وتصبح الالتهابات الصغيرة أحد العوامل المسببة لأكثر مشكلات فروة الرأس شيوعاً، وهو ما يؤثر في النهاية على نوعية الشعر".

الالتهابات الصغيرة ليست مشكلة صغيرة

وتواصل كونزلمان: "قد تسبب الالتهابات الصغيرة الكثير من الأعراض من الحكة الشديدة وجفاف الشعر. وتختلف الأعراض باختلاف درجة امتداد الالتهابات الصغيرة، ومدى قابلية كل شخص للإصابة بها. كما تتسبب الالتهابات في تضاؤل حجم بصيلات الشعر، مما يسبب ترسب الكولاجين في هذه البصيلات، والذي قد يؤدي أحياناً إلى تدمير بصيلات الشعر تماماً مسبباً تساقط الشعر وجعله أخف".

اكتشاف أساس فروة الرأس الصحية

أجرى فريق الأبحاث في "يوسيرين" أبحاثاً مكثفة، وتمكّنوا من اكتشاف مكون فعال يعيق دورة الالتهابات، ويؤمن الظروف المثلى لنمو ألياف الشعر بشكل صحي. وتقول كونزلمان: "من بين كافة المواد التي اختبرناها، أثبتت مادة Licochalcone A الطبيعية المستخرجة من جذور عرق السوس الصيني فعاليتها القوية ضد الالتهابات. وتؤكد الدراسات المخبرية بأن Licochalcone A يمنع رد الفعل التأكسدي في الأنسجة، ويعمل بشكل فعال على تقليل تصنيع البروتينات المضادة للالتهابات مثل السيتوكينات واليوكوترين والبروستاجلاندين".

وبالاستناد إلى نتائج الدراسة، طورت Eucerin® DermoCapillaire جيلاً جديداً من منتجات العناية بالشعر وفروة الرأس تعمل على معالجة مشاكل الشعر وفروة الرأس بخطوتين فقط.

الخطوة الأولى: تتكون الشامبوهات من مكونات فعالة تعالج المشكلات المحددة لفروة الرأس. كما تحتوي على مواد مفعلة للسطوح وخفيفة جداً، ومواد ملطفة تنظف الشعر وتلطفه ليستعيد حجمه ولمعانه ومرونته الطبيعية.

الخطوة الثانية: علاجات مباشرة لفروة الرأس معززة بمكون Licochalcone A الفعال لتقليل الالتهابات الصغيرة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصحي لألياف الشعر. كما تحتوي على مكونات فعالة تخفف من مشكلات فروة الرأس من حساسية، وحكة، وجفاف، وقشرة.

المجموعة:

للقشرة: Eucerin® DermoCapillaire Anti-Dandruff

تنتج القشرة غالباً من تهيج والتهاب فروة الرأس، التي تعود لعدة عوامل تشمل الكائنات الدقيقة مثل خميرة الملاسيزية الكروية. إن نشاط الغدد الدهنية عامل أساسي في تطور الخميرة التي تسبب القشرة عندما تترافق مع تزايد مستوى تجدد الخلايا. وتشمل أعراض القشرة الحكة والرؤية المجردة للقشرة. وهناك نوعان شائعان من القشرة هما الدهنية والجافة.

ويعمل شامبو Eucerin® DermoCapillaire Anti Dandruff Shampoo ومستحر المعالجة Eucerin® DermoCapillaire Intensive Scalp Treatment لفروة الرأس على تخفيف القشرة من خلال تشكيلة فريدة من المكونات الفعالة. ولا تحتوي المنتجات على أية قلويات أو سيليكون أو بارابين أو ملونات صناعية.

ويعمل مكون Licochalcone A في مستحضر المعالجةEucerin® DermoCapillaire Anti-Dandruff Intensive Scalp Treatment على تخفيف الالتهابات الصغيرة في فروة الرأس، والتي لها دور في تشكل القشرة، من خلال إيقاف دورة تشكل القشرة.

ويعمل مكون Polidocanol المتواجد في الشامبو ومستحضر المعالجة على تلطيف فروة الرأس وتخفيف شد البشرة والحكة. وفي الوقت ذاته، يعمل مزيج المكونات الفعالة من piroctone-olamine و climbazoleعلى تقليل أعداد الخميرة الملاسيزية.

للجفاف وحكة فروة الرأس: شامبو Eucerin® DermoCapillaire Calming Urea Shampoo ومستحضر المعالجة Eucerin® DermoCapillaire Calming Urea Scalp Treatment

هناك العديد من العوامل الخارجية والداخلية التي تؤدي لجفاف فروة الرأس وإضعاف الحاجز الطبيعي فيها. وعندما ينخفض الترطيب، تصبح فروة الرأس مشدودة وفيها حكة. ويعمل الشامبو ومستحضر المعالجةEucerin® DermoCapillaire Calming Urea Shampoo & Scalp Treatment الجديدان على تخفيف الحكة والجفاف في فروة الرأس بفضل مزيج من المكونات الفعالة التي تعالج المشكلة. كما أن كلا المنتجين خاليان من القلويات والسيليكون والملونات والبارابين والعطور.

ويعمل مكون Licochalcone A في مستحضر المعالجة DermoCapillaire Calming Urea Scalp على تخفيف الالتهابات في فروة الرأس، التي تجعلها أكثر عرضة للتهيج.

Polidocanol هو المكون النشط في مستحضر المعالجة والشامبو في Eucerin® DermoCapillaire Calming Urea ، ويعمل على تلطيف فروة الرأس وتخفيف الحكة والجفاف. وأما اليوريا فتعمل على تحسين مستويات الترطيب في فروة الرأس لفترة طويلة.