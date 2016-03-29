مستحضرَين جديدَين للعناية بالبشرة من Clarins

اليوم، تقدّم "كلارنس" Clarins مستحضرَين جديدَين للعناية بالبشرة مخصّصَين لناحيتَين محدّدَتين معرّضَتين بشكلٍ خاصّ للتعدّيات الخارجيّة وغالباً ما يتمّ إهمالهما خلال الروتين اليومي للعناية بالبشرة لدى النساء. وفي حالات كثيرة تكونان أوّل ما يفضح العمر: ناحية أعلى الصدر والعنق، واليدَين. تكون البشرة فائقة الرقّة في هذه المناطق – وهي رقيقة عند الوجه وتفتقر إلى الغدد الدهنيّة بشكلٍ مضاعف – كما يقوم التقدّم الطبيعي في السنّ، وتوقّف النشاط الهرموني، ونقص الحماية، وفي بعض الأوقات نقص العناية بالبشرة، بالتسبب بظهور التجاعيد والارتخاء والشوائب اللونية بدرجةٍ تفوق الوجه حتّى.

"سوبر ريستوراتيف" Super Restorative

مركّز العنق وناحية أعلى الصدر Décolleté and Neck Concentrate

لاستعادة بشرة أكثر شباباً ومظهر أكثر أناقة في ناحية أعلى الصدر والعنق بعد سنّ الخمسين.

"سوبر ريستوراتيف" Super Restorative

كريم اليدَين Hand Cream

للحصول على يدَين جميلتَين لا تبدو عليهما علامات تقدّم البشرة بالسنّ أو الآثار المضرّة للتأثيرات البيئيّة القاسية.

مستحضران إثنان للعناية بالبشرة ولحظتان لتعزيز مظهر ناحية أعلى الصدر والعنق واليدَين. للنساء اللواتي يرغبنَ بالاستمرار بالاستمتاع بعمرهنّ.

* المصدر: أندرو كلارك، مدرسة باريس للاقتصاد. بيانات من دراسة British Household Panel Survey.

ثنائي نباتي يتمتّع بمفعول ذكيّ ومكمّل لمقاومة علامات تقدّم البشرة في السنّ وتصحيح البقع الداكنة الناتجة عن تقدّم البشرة في السنّ

يتواجد مكوّنان رئيسيّان في قلب تركيبة مركّز ناحية أعلى الصدر والعنق Décolleté and Neck Concentrate وكريم اليدَين Hand Cream: المستخلص العضويّ "هارونجانا" (harungana) ومستخلص القريضية (‏rock-rose‏) من منطقة مونبيلييه‏. إنّهما نبتتان تمثلان التجدد؛ ولقد قام هذان المستخلصان اللذان يتمتّعان بخصائص محسّنة للنضارة وموحّدة للون البشرة والمتكيّفان بشكلٍ مثاليّ مع اهتمامات النساء اللواتي يبلغنَ 50 عام وما فوق من العمر، بجذب اهتمام مركز أبحاث "كلارنس" Clarins Research بشكلٍ طبيعي.

"هارونجانا" harungana، شجرة التجدد

خلال حرائق الغابات المعتادة في غابات مدغشقر الجافة، تلتفّ شجرة "هارونجانا" harungana على نفسها وتبدأ بالنموّ مباشرةً فور برود الرماد لتستعمر بسرعة الأرض التي دمّرتها حرائق الأشجار. وتبدأ الحياة من جديد في ظلّها الترحيبي. تُعتبر هذه الشجرة رمز التجدّد، وهي نبتة رائدة لفتت انتباه كلّ من السكان المحليّين والباحثين الذين يستخدمون عناصر من أوراقها التي تساعد على تحفيز تجدّد البشرة.

مكوّن مهمّ لتجدّد البشرة

لقد كشفت الدراسات التي تمّ إجراؤها على المستخلص العضويّ "هارونجانا" (harungana) عن قدرته على التأثير على عاملَين أساسيّين بالنسبة لكثافة البشرة التي يتباطأ نشاطها خلال سنّ انقطاع الطمث:

تركيب الأرومات الليفيّة وألياف الكولاجين.

• يقوم المستخلص العضويّ "هارونجانا" (harungana) بمساعدة الأرومات الليفيّة على استعادة شكلها الأصليّ الذي يتغيّر بفعل النقص الهرموني، ممّا يساعد بالتالي على إعادة تنشيط وظائفها الأيضيّة.

• يقوم المستخلص العضويّ "هارونجانا" (harungana) بزيادة تركيب ألياف الكولاجين I، وهو الكولاجين الأساسي في الأدمة.

من خلال عودتها إلى شكلها الأساسي، تساعد الأرومات الليفية على تنشيط إنتاج الكولاجين والمادة الأساسيّة، فتساعد بالتالي على تعزيز هيكليّات البشرة عند منطقة الصدر والعنق واليدَين: تُصبح البشرة أكثر كثافة واشتداداً، وتنخفض التجاعيد، ويتباطأ ارتخاء البشرة. فتشتدّ البشرة بشكلٍ تدريجي وتستعيد المظهر الممتلئ لبشرة أكثر شباباً.

لكثافة أكبر: رباعي البيبتيد المقاوم لتقدّم البشرة في السنّ

يترافق تحسين كثافة الأدمة الذي يقدّمه المستخلص العضويّ "هارونجانا" (harungana) مع تحسين الكثافة في طبقة البشرة السطحية بفضل رباعي البيبتيد المقاوم لتقدّم البشرة في السنّ: من خلال تفعيل تجدّد الخلايا الكيراتينيّة، يساعد على زيادة نضارة طبقة البشرة السطحيّة.

القريضية (‏rock-rose‏) من منطقة مونبيلييه

تحتاج القريضية (‏rock-rose‏) من منطقة مونبيلييه إلى النار لتزدهر، تماماً مثل طائر الفينيق الأسطوري الذي دائماً ما ينهض من الرماد. تتواجد هذه النبتة الرائدة في أدغال المتوسّط حيث تنمو بوفرة وتولّد كميّة من الأزهار البيضاء النقيّة على الرغم من بيئتها القاحلة جداً. قصّة تجدّد ونقاء من الطبيعي أن تهمّ باحثي "كلارنس" Clarins.

المكوّن الرئيس لتخفيف البقع الناتجة عن تقدّم البشرة في السنّ

لقد برهنت الأبحاث حول مستخلص القريضية (‏rock-rose‏) العضويّ من منطقة مونبيلييه عن قدرته على استهداف عنصرَين يرتبطان بظهور البقع الداكنة الناتجة عن تقدّم البشرة في السنّ: نسيج البشرة الضامّ، وهي هيكليّة متموّجة رقيقة تفصل الأدمة عن طبقة البشرة السطحيّة، والخلايا الميلانيّة.

بسبب تقدّم العمر، تُصبح التموجات في نسيج البشرة الضامّ منتفخة ممّا يجعل الخلايا الميلانيّة تتكدّس في تجويفات هذه الانتفاخات.

• يساعد مستخلص القريضية (‏rock-rose‏) العضويّ من منطقة مونبيلييه على استعادة الضغط في تموّجات نسيج البشرة الضامّ.

• يقوم مستخلص القريضية (‏rock-rose‏) العضويّ من منطقة مونبيلييه أيضاً بإبطاء تكاثر الخلايا الميلانية.

التحكّم بطول نسيج البشرة الضامّ وبتكاثر الخلايا الميلانيّة بفضل مستخلص القريضية (‏rock-rose‏) العضويّ من منطقة مونبيلييه: تقدّم ضمن مركز أبحاث "كلارنس" Clarins Research لتزويد هذه النواحي المتعرّضة بشكلٍ خاصّ حيث تظهر البقع الداكنة الناتجة عن تقدّم البشرة في السنّ بشكلٍ أساسي، للحصول على بشرة أكثر تجانساً وأكثر حماية من الشوائب اللونية المرتبطة بالتقدّم في السنّ.

عدد أقلّ من البقع الداكنة الناتجة عن تقدّم البشرة في السنّ: الهيكسيل ريزورسينول

من أجل حدّ الإنتاج المُفرط للميلانين بطريقة أكثر فعاليّة، قام مركز أبحاث "كلارنس" Clarins Research بدمج مستخلص القريضية (‏rock-rose‏) العضويّ من منطقة مونبيلييه مع مكوّن رائد لتصحيح البقع الداكنة: الهيكسيل ريزورسينول. تقوم هذه الجزيئة بإثباط التيروزيناز، وهو الإنزيم المسؤول عن منح الإشارة لإنتاج الميلانين من قِبل الخلايا الميلانيّة.

مستحضران خاصّان للعناية بالبشرة

"سوبر ريستوراتيف" Super Restorative

مركّز نايحة أعلى الصدر والعنق Décolleté and Neck Concentrate

مضاد للبقع الناتجة عن تقدّم البشرة في السنّ ومعزّز للنضارة

"إنّ ما أحبه لم يعد يلائمني، ولا أحب ما يلائمني..."

شواب لونية، تجاعيد وبشرة قاسية بشكلٍ ملحوظ هي علامات تفرض على عدد كبير من النساء فوق عمر الخمسين تغيير طريقة الملبس والتخلّي عن أحد الأصول الجماليّة الأساسيّة. تغيّرت هذه الحالة مع إطلاق "كلارنس" Clarins لمركّز ناحية أعلى الصدر والعنق Décolleté and Neck Concentrate المخصّص للعناية بالبشرة والذي، بالإضافة إلى خبرته في تعزيز النضارة وتوحيد لون البشرة، يمنح منافع فعالة من ناحية جودة البشرة. العناية القصوى بالبشرة لاستعادة جمال المرأة وأسلوبها وثقتها بنفسها.

التأثير المنعّم والمعزّز لعديدات السكّر في الشوفان العضوي

إنّ عديدات السكّر في الشوفان العضوي، المستخلصة من البذور، تشكّل "وشاحاً" على سطح البشرة يرتبط بالدهون المتواجدة بين الخلايا في الطبقة القرنية من أجل تنعيم سطح البشرة على الفور وتخفيف النواحي الصغيرة من البشرة القاسية. ومن أجل تعزيز المفعول المنعم وتخفيض الطيّات الناتجة عن الشمس والتي تظهر على ناحية أعلى الصدر مع التقدّم في السنّ، يقوم المشتق النباتي بتعزيز احتباس الماء في طبقة البشرة السطحيّة من أجل الحفاظ على أفضل ترطيب لسطح البشرة.

الدور الشادّ لأوكسينات دوار الشمس

إنّ الأوكسينات هي مواد تُنتجها خلايا النبتة التي تمنح الخلايا الجذعيّة لدوار الشمس قوة ومرونة دعم زهرة ثقيلة، وتمكّنها من لحاق دوران الشمس. ميزة خاصّة شكّلت مصدر وحي لمفهوم مركز أبحاث "كلارنس" Clarins Research للمحاكاة الحيويّة: عند تأمّل هذه الظاهرة والاستيحاء من إبداع الطبيعة، سجّل الباحثون أنّ لا مكوّن أساسي آخر أقرب من التركيبة الفعليّة للعنق أو يساعد أكثر في الحفاظ على الدعم والاشتداد.

المفعول الواقي الخاص بمركّب Anti-Pollution Complex الحصريّ من "كلارنس" Clarins

من خلال إضعاف وظيفة حاجز البشرة، تساهم بعض العوامل الملوّثة بإضعاف البشرة بدورها. يدمج المركّب المضاد للتلوث Anti-Pollution Complex الحصريّ من "كلارنس" Clarins كلّ من الشاي الأبيض، ومستخلصات الخفج والهندباء، ومكوّن أساسي يتمتّع بقدرة على التكيّف مع العوامل القصوى: Thermus thermophilus. توفّر هذه المادّة حماية معززة من التأثيرات المضرّة للتلوّث.

التركيبة الناعمة والحريريّة... قصيدة غنائيّة للمتعة الحسيّة

فائقة الراحة وحريريّة الملمس، تحسّن بشكلٍ فوري كلّ من الإطلالة والرفاهية لكامل منطقة أعلى الصدر. وتقوم هذه التركيبة الفوريّة الامتصاص بالحدّ من الآثار الدهنيّة التي قد تظهر على الياقة. ويضيف عطرها المنعش والذي يتمتّع بدرجات فاكهيّة-زهريّة لمسة إضافيّة من النعومة.