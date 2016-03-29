TERRACOTTA من غيرلان لسحنة برونزية

"تيراكوتا" TERRACOTTA

يستحضر الاسم أرضاً بعيدة وقارّة خياليّة حيث تسود الشمس ويحكم الجمال.

في الثمانينات، كانت البشرة المسمرّة تُعتبر علامةً عن الكسل والإهمال، لكن أيضاً علامةً عن النشاط والنجاح والطبيعة المنفرجة. وكان التألّق الصحيّ مرادفاً لكامل متعة العيش، فهو يذكّر بالشمس والفضاء والحريّة والإرهاف. ومن خلال مراقبة انعكاسات أشعة الشمس على الكثبان الرمليّة في الصحراء، وُلدت فكرة جمع السماء والأرض، والشمس والرمال. من الأرض، استعانت "تيراكوتا" Terracotta بألوانها الدافئة والصلصاليّة. ومن الشمس، استعانت بأشعتها الذهبيّة وهي تتألّق على موجات الصحراء المرحة. أغلقي عينيكِ، تنشّقي عطر زهر شجر الأيلنغ الرقيق، وسافري مع حواسّكِ في رحلة...

"تيراكوتا" Terracotta: تركيبة فريدة ورقيقة وحريريّة، مع عطرٍ مميّز ليس له مثيل. نتيجة طبيعيّة لدرجة فائقة، قادرة على إعادة إحياء كلّ تباينات وكثافات الاسمرار على البشرة. منذ لحظة إطلاقها في عام 1984، تحوّلت بودرة "تيراكوتا" Terracotta فوراً إلى مستحضر أساسي للجمال وضروري للنساء. إنّ تركيبة "تيراكوتا" Terracotta، التي غالباً ما يتمّ تقليدها من دون مساواتها أبداً والتي يتمّ تعزيزها بمكوّن مرطّب، لا تجفّف البشرة بل تمنحها راحة طويلة الأمد.

لم يتداعَ نجاحها أبداً. فيُباع مستحضر من "تيراكوتا" Terracotta في مكانٍ ما حول العالم كلّ... 25 ثانية! أصبح اسمها مرادفاً لبودرة اسمرار، مع اسمراراً فوريّ، ودخل هذا الإسم في اللغة اليوميّة. يسهل تطبيق "تيراكوتا" Terracotta من أجل الحصول على ماكياج طبيعيّ بالكامل، وهي تكشف عن كامل رونق التألّق الأسمر الصحيّ. إنّها معزّزة للجمال وشفافة وفاخرة ولطيفة، وهي وفيّة للقيَم العزيزة بالنسبة إلى "جيرلان" Guerlain وتُنتج لون بشرة رائع.

ثلاثة أسباب جيّدة لتحبيها أكثر...

لا تُعيد "جيرلان" Guerlain ابتكار هذه البودرة في عام 2016، بل تمنحكِ ثلاثة أسباب جيّدة لتثمّنيها إلى الأبد.

ألوان جديدة

تتطوّر لوحة ألوان "تيراكوتا" Terracotta لتبدو كافّة درجات لون البشرة في كافة أنحاء العالم أكثر جمالاً. وما الجديد إذاً؟ يكون لون 00 Clair Blondes ملائماً بشكلٍ خاصّ للبشرة الفاتحة اللون، في حين يكون 04 Moyen Blondes مع درجته الزهريّة مثاليّاً للشقراوات المسمرّات من أجل زيادة تألّقهنّ الذهبي. ويُعتبر لون 07 Foncé Doré جميلاً على البشرة المتنوّعة الأعراق، في حين يمنح لون 09 Intense تألّقاً لدرجات لون البشرة الداكنة بشكلٍ أكبر. إنّها مثاليّة!

عطر جديد يسحركِ

مزيج مرهف مستوحى من عطر "تيراكوتا" Terracotta، يجمع بين الدرجات المنعشة والمريحة (البرغموت والمسك الأبيض) ودرجات مشمسة لذيذة (نيرولي، ياسمين وزهر شجر الأيلنغ). مع كلّ تطبيق، يمكنكِ أن تتنشّقي عطر أشعة الشمس الدافئة التي تداعب البشرة. متعة صافية – ومُدمنة...

بودرة مضغوطة تشبه "جيرلان" Guerlain كثيراً

يبرز الختم المدموغ على البودرة على شكل شمس وموسوم بحرف G المزدوج – وهو أيقونيّ بالنسبة إلى الدار – بفخر على العلبة المُدمجة. إنّه الإرهاف المطلق.