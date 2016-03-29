Miu Miu عطر مميّز للمرأة القوية

Miu Miu هي علامة تجارية واقعة في حب التناقضات: عابثة بذكاء، مرحة من دون خوف، جادة في خفة الظل، مناصرة أنثوية للحركات النسائية. تدرك ميوشيا برادا ضمنياً أن الأزياء ليست أمراً سطحياً: إنها تتوسط علاقنا مع العالم الذي يحيط بنا.

القوة لبناء هوية – أن نعترف، نعدّل ونكسر القوانين – هي امتياز لامرأة Miu Miu. إنها إعلانها للاستقلالية. تضع أجندتها الخاصة، لن تخضع أبداً. أسلوبها هو تجسيد لهذه المزايا، التي هي في آن واحد رقيقة وقوية، مرهفة وخام، دمثة الأخلاق ومهينة.

القصة

لا يمكن للعطر أن يقول كل ما نفكر به لكنه يحفز ردات فعل قوية ويثير مشاعر عميقة وذكريات، نشعر بها حرفياً. لكن مع Miu Miu ما من شيء تماماً هو كما يبدو عليه، لأن رموز الحقيقي والاصطناعي، الخيالي والواقعي، الكلاسيكي والعصري، يتم دائماً تعديلها وإعادة العمل عليها. هناك خجل، ميزة عابثة في كل شيء لدى العلامة التجارية. إنها تداعب وتغضب التوقعات. إذاً، إن أول عطر لـ Miu Miu هو شيء من الوهم: لا يمكن تصنيفه بسهولة لأنه يرفض أن يكون مصنفاً. العبير مراوغ – ترفض شخصية Miu Miu بشكل طبيعي ما هو متوقع، لائق، محجوز، ومنسوخ – لأن المزايا التي تثيرها هي مراوغة: شباب، أنوثة، حرية وثقة بالنفس تنبع من معرفة ما تريده بالتحديد.

العطر

ميوشيا برادا هي معلمة في المضاد للبديهية. تمزج العادي مع فائق الرهافة لابتكار شيء مفاجئ مدركة أنه ليس أبداً مصطنعاً.

بالاعتماد على إلهام برادا، ابتكرت دانييلا أندرييه دراسة في التباينات. تبدأ مع زهرة أنيقة وشاعرية، زنبق الوادي، وتتألف من ياسمين حقيقي، ورد حقيقي كامل ونغمات خضراء اصطناعية. جاء العبير الناعم، المنعش والساذج في مقابل خلفية عميقة بنغمة ترابية: يبدو خشب وبهار "أكيغالاوود" (akigalawood®) خلاصةً للبتشولي. يضفي "أكيغالاوود" غموضاً كبيراً إلى تألق الزهور. تبدو التركيبة المفاجئة طبيعية وأزلية – زهور وتراب – لكن التأثير الذي ينتج عن العملية متعددة الأوجه هو عصري بصورة فائقة، وخارج قليلاً عن السيطرة. أما التأثير الأخير فهو على حد سواء متألق مع شيء من التحدي: Miu Miu بامتياز.

القارورة

تماماً مثل العطر نفسه، تعتبر قارورة Miu Miu تبايناً في المصطلحات. يبدو الأزرق الشاعري والناعم للزجاج غير الشفاف على شكل وسائد – الذي يذكر بالنمط من نفس اللون (Matelassé) المميز لـ Miu Miu - مع طوق أبيض غير لامع تقليدياً وعصرياً جداً في نفس الوقت. يعطي القرص الأحمر شبه الشفاف ميزة مرحة، غرافيكية وشاذة، والظل اللوني الدافئ الذي يكمل روعة القارورة. أما التأثير الإجمالي فهو شبابي وأنثوي، لكن أيضاً مع القليل من الأناقة المبالغ بها: أحلام تعود بصورة ضبابية إلى الذاكرة وتتم استعادها في ألوان تكنيكولور نابضة بالحياة.

القارورة

ستايسي مارتن هي موهبة فريدة مع ذكاء مرح وصرامة فنية يشكلان جوهر Miu Miu. وبعدسة المصور الشهير ستيفن ميسيل، تلتقط الحملة الإعلانية لأول عطر طبيعة ستايسي الفريدة: ناعمة، فائقة الأنوثة وحادة قليلاً في نفس الوقت. تذكر عيناها المبالغ بهما مع شعرها المسرّح إلى الوراء وفستانها للحفلات بأنماط أزرق Miu Miu – الذي يكمل بشكل مثالي القارورة الزجاجية الملوّنة – أجواء التفاؤل للسينما في أوائل حقبة الستينات، والروح خفيفة الظل والمرحة للعلامة التجارية. تأخذ خفّة الروح منعطفاً غير متوقع في الصورة النهائية. تقترب ستايسي جداً، أنفاً لأنف، من قطة صغيرة بالأسود والأبيض. وبأسلوب Miu Miu نموذجي، يأخذ اللقاء منحنى غير مألوف: تدخل ستايسي وقطتها في معركة من العزائم، أما قارورة العطر فهي الجائزة المتنازع عليها.