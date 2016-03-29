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صور| طاقم الطائرة المختطفة التابعة لشركة مصر للطيران في قبرص عقب تحريرهم

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طاقم الطائرة المختطفة التابعة لشركة مصر للطيران في قبرص عقب تحريرهم

طاقم الطائرة المختطفة التابعة لشركة للطيران في قبرص عقب تحريرهم

نشرت ياسمين سبل المضيفة على متن الطائرة المختطفة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام”  أول صورة لطاقم الطائرة المختطفة التابعة لشركة مصر للطيران في قبرص عقب تحريرهم.

وكان أسامة عبد الباسط، نقيب الضيافة الجوية، أن طاقم الطائرة المصرية المختطقة نجح في التعامل مع الخاطف وهو ما ساعد في السماح لجميع الركاب بمغادرة الطائرة بسلام، مشيرا أن المضيفة الجوية ياسمين سبل كانت على متن الطائرة ولديها خبرة جيدة للتعامل في مثل هذا الحالات، وهي التي أقنعت الخاطف بالإفراج عن جميع الركاب.

وكان الكابتن عمرو الجمل قائد الطائرة المصرية المختطفة، أن جميع ركاب الطاشرة بخير ولم يصابوا بأي أذى.
> وأضاف الجمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه يخضع الآن للتحقيق مع السلطات القبرصية، ولم يعلن عن موعد العودة.

الطائرة المختطفة

الطائرة المختطفة

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