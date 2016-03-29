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السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس القبرصى مشيدا بتعامل قبرص مع واقعة اختطاف الطائرة

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السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس القبرصى مشيدا بتعامل قبرص مع واقعة اختطاف الطائرة السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس القبرصى مشيدا بتعامل قبرص مع واقعة اختطاف الطائرة
أجرى الرئيس عبدالفتاح اتصالاً هاتفياً بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أعرب خلاله الرئيس السيسي عن شكر وخالص تقديرها، قيادة وشعباً، للمواقف القبرصية المقدرة والجهود الدءوبة التى بذلتها قبرص على مستوى القيادة السياسية والسلطات القبرصية المعنية للتعامل مع واقعة اختطاف طائرة مصر للطيران وتحويل مسارها إلى مطار لارنكا الدولى بقبرص.

وأكد الرئيس أن تلك الجهود القبرصية عكست مدى العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية.

من جانبه، أكد الرئيس القبرصى على علاقات الصداقة المتميزة والوثيقة التى تجمع بين مصر وقبرص على المستويين الرسمي والشعبى، منوها إلى أن تعامل قبرص مع واقعة اختطاف الطائرة المصرية يأتى فى إطار تلك العلاقات.

ونوَّه الرئيس القبرصى إلى أن مصر وقبرص دأبتا على تأييد ومساندة بعضهما فى مثل تلك المواقف والأزمات.


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