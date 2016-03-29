ننشر أول صور لطاقم ضيافة الطائرة المختطفة‎

ينشر "اليوم السابع"، أول صور لطاقم ضيافة طائرة مصر للطيران التى اختطفت اليوم فى قبرص‎.

وكانت طائرة مصر للطيران رقم MS741، وصلت منذ قليل إلى مطار لارنكا الدولى وعلى متنها وزير الطيران المدنى شريف فتحى ومساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، وعدد من الأطباء، إضافة إلى 5 من أفراد الأمن بمصر للطيران، و4 مهندسين تابعين لشركة مصر للطيران لفحص الطائرة المختطفة، وذلك لنقل الركاب وطاقم الطائرة المختطفة إلى مطار القاهرة.

وصول طائرة مصر للطيران إلى مطار لارنكا لنقل الركاب المختطفين