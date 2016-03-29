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قبرص: خاطف الطائرة المصرية سوف يوضع رهن الاحتجاز وستتخذ الإجراءات القانونية ضده

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قبرص: خاطف الطائرة المصرية سوف يوضع رهن الاحتجاز وستتخذ الإجراءات القانونية ضده قبرص: خاطف الطائرة المصرية سوف يوضع رهن الاحتجاز وستتخذ الإجراءات القانونية ضده

الطائرة المختطفة

أعلنت مارجريتا كيرياكو المتحدثة باسم الخارجية القبرصية ان خاطف طائرة الركاب المصرية سوف يوضع رهن الاحتجاز ، على ان يعقب ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

ونقلت  ايه بى سي نيوز الاخبارية الامريكية عن المتحدثة قولها ” ان الخاطف كان يرغب فى التوجه الى اسطمبول، غير ان وقود الطائرة لم يكن كافيا ، ومن ثم فقد اختار الهبوط بها فى مطار لارناكا الدولى القبرصى “.

وتابعت المتحدثة تقول ” ان حزام الخاطف لم يكن بداخله أية متفجرات ، وانه قدم عدة مطالب تتضمن التحدث الى طليقته التى تعيش فى لارناكا وان الشرطة القبرصية قامت بالفعل باحضارها ، حيث تحدثا معا لفترة قصيرة “.

أ ش أ

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