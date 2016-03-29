مباشر- مصر (0)-(0) نيجيريا.. حارس نيجيريا يحرم إبراهيم صلاح وربيعة من التسجيل في دقيقة واحدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر ونيجيريا في إطار رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

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- شاهد إبراهيم صلاح يفسد لقطة جميلة أحسن قراءة الكرة فيها

- شاهد رمضان يخترق والسعيد يهدر من داخل منطقة الجزاء

- شاهد فرصة محققة عن طريق رأس حجازي

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أحداث المباراة

ق42: الإنذار الثاني في اللقاء من تصيب أمينو عمر بعد التدخل العنيف على قدم مروان محسن.

ق40: ركنية داخل منطقة جزاء الضيوف حولها رامي ربيعة بالرأس تصدى لها الحارس.

ق39: عرضية من محمد صلاح شتتها دفاع نيجيريا وصلت لإبراهيم صلاح الذي سدد الكرة لكن الحارس تألق وتصدى للكرة وحولها لركنية.

ق28: توغل رائع من السعيد داخل منطقة جزاء النسور ثم سدد الكرة مرت من أمام دفاع نيجيريا لكن دون متابعة أيضا من مهاجمي المنتخب المصري.

ق22: تدخل عنيف من إبراهيم صلاح على قدم لاعب المنتخب النيجيري والحكم أشهر البطاقة الصفراء للاعب المصري.

- مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء سيطرة واستحواذ للمنتخب المصري على الكرة لكن دون تهديد حقيقي على المرمى.

ق15: عرضية للمنتخب النيجيري من جبهة طلبة تسلمها إيجالو بأريحية دون تدخل من ثنائي الدفاع، لكن المهاجم النيجيري سدد الكرة بعيدة فوق المرمى.

ق7: انطلاقة رائعة لرمضان داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى حولها لعرضية داخل منطقة جزاء النسور، تسلمها عبد الله السعيد الخالي من الرقابة في مواجهة المرمى، لكن سددها بيسراه بجوار القائم.

ق5: أولى هجمات المنتخب جاءت من عرضية نفذها محمد صلاح مقوسة داخل منطقة الجزاء حولها حجازي المتقدم برأسه لكن ارتطمت في القائم وخرجت لركلة مرمى.

ق1: تمريرات متبادلة بي صلاح ورمضان بالرأس تشعل حماس الجماهير.

انطلاق اللقاء

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