بالصور.. مديرية أمن الغربية تكرم 36 ضابطًا من المحالين للمعاش

كرمت مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء 367 ضابطًا من المحالين للمعاش فى يوم الوفاء.

ونظمت مديرية أمن الغربية الحفل بنادى ضباط الشرطة بالمحلة بحضور اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا ومساعدى مدير أمن الغربية وأعضاء مجلس النواب عن مركز المحلة وبندر طنطا ومركز طنطا.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطنى وتقديم فقرات غنائية وقدم مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومحافظ الغربية ومدير الأمن الشكر لضباط الشرطة الذين أحيلوا للمعاش فى الفترة الماضية على ما قدموه من مجهودات خلال فترة خدمتهم والخبرات التى قدموها للضباط.

وفاجأ مدير أمن الغربية 24 ضابطًا من المحالين للمعاش مواليد شهر مارس بعمل احتفال بعيد ميلادهم وإحضار تورتة واحتفل الجميع بهم وفى ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير عليهم.

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