20 دقيقة منذ بداية اللقاء.. والتعادل السلبي يسيطر على أجواء المباراة

يسيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة منتخبي مصر ونيجيريا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

والمنتخب المصري يحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني بنقطتين، وتنزانيا في المركز الأخير بنقطة، وذلك بعد إلغاء نتائج منتخب تشاد، لانسحابه.

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز في المباراة من أجل الاقتراب بشكل كبير جدا من التأهل إلى النهائيات لأول مرة منذ عام 2010، في حين سيحاول تفادي الخسارة، لأنها تبعده إكلينيكيا للمرة الرابعة على التوالي.