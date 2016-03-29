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مباشر- مصر (0)-(0) نيجيريا.. القائم يحرم حجازي من التقدم.. السعيد يهدر فرصة مؤكدة

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مباشر- مصر (0)-(0) نيجيريا.. القائم يحرم حجازي من التقدم.. السعيد يهدر فرصة مؤكدة مباشر- مصر (0)-(0) نيجيريا.. القائم يحرم حجازي من التقدم.. السعيد يهدر فرصة مؤكدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر ونيجيريا في إطار رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة ومعرفة تشكيل الفريقين اضغط هنا

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- شاهد رمضان يخترق والسعيد يهدر من داخل منطقة الجزاء

- شاهد فرصة محققة عن طريق رأس حجازي

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أحداث المباراة

ق22: تدخل عنيف من إبراهيم صلاح على قدم لاعب النيجيري والحكم أشهر البطاقة الصفراء للاعب المصري.

- مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء سيطرة واستحواذ للمنتخب المصري على الكرة لكن دون تهديد حقيقي على المرمى.

ق15: عرضية للمنتخب النيجيري من جبهة طلبة تسلمها إيجالو بأريحية دون تدخل من ثنائي الدفاع، لكن المهاجم النيجيري سدد الكرة بعيدة فوق المرمى.

ق7: انطلاقة رائعة لرمضان داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى حولها لعرضية داخل منطقة جزاء النسور، تسلمها عبد الله السعيد الخالي من الرقابة في مواجهة المرمى، لكن سددها بيسراه بجوار القائم.

ق5: أولى هجمات المنتخب جاءت من عرضية نفذها محمد صلاح مقوسة داخل منطقة الجزاء حولها حجازي المتقدم برأسه لكن ارتطمت في القائم وخرجت لركلة مرمى.

ق1: تمريرات متبادلة بي صلاح ورمضان بالرأس تشعل حماس الجماهير.

انطلاق اللقاء

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تشكيل مصر- تغييران عن لقاء الذهاب أمام نيجيريا

تشكيل نيجيريا – سياسيا يتحدى مصر بثلاثة تغييرات

تعرف على المستبعدين من قائمة مصر ضد نيجيريا

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فيديو اليوم السابع

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