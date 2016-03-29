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المعارضة السورية تعلن استعداداها لخوض مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة

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المعارضة السورية تعلن استعداداها لخوض مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة المعارضة السورية تعلن استعداداها لخوض مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة

>أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، المنبثقة عن مؤتمر الرياض، اليوم الثلاثاء استعدادها لخوض مفاوضات مباشرة مع ممثلى السورية فى جنيف.

وقال المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان أغا - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - إن "طرح دمشق طلب وجود وفد موحد عن المعارضة كشرط لبدء المفاوضات المباشرة يدل على سعى الحكومة إلى عرقلة العملية التفاوضية".

يشار إلى أن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى قال - أمس - إن وجود وفد موحد عن المعارضة يعد شرطا لبدء مفاوضات سورية سورية مباشرة.

ومن المفترض أن تنطلق الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين فى جنيف فى 11 من أبريل القادم.
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مصر 365

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