مصرع 13 إرهابيا بنيران عراقية وتدمير موقع لتصنيع عبوات ناسفة بالموصل

> دمر طيران التحالف الدولى بالتنسيق مع قيادة عمليات تحرير نينوى، منشأة حيوية لتصنيع العبوات الناسفة تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى فى الموصل مركز محافظة نينوى.. كما قتلت القوات العراقية التابعة لقيادة "عمليات بغداد" 13 إرهابيا من داعش.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن الغارة الجوية تأتى فى إطار إسناد قوات التحالف للقوات البرية المشاركة فى عملية"الفتح" لتحرير نينوى من قبضة داعش، بهدف عرقلة عمليات داعش وقطع خطوط إمداده.

وتمكنت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" من قتل 9 إرهابيين وجرح ثمانية آخرين، وتدمير سيارتين إحداهما تحمل سلاحا ثقيلا وقتل من فيهما.. إضافة إلى تدمير منصة صواريخ وتفكيك ثلاث عبوات ناسفة فى مناطق: الكرمة والبوشجل وناظم التقسيم بالأنبار.

كما تمكنت قوة من فرقة التدخل السريع الأولى العراقية من قتل 4 إرهابيين فى منطقة مصنعى البلوك والحراريات غربى العاصمة (بغداد).

>