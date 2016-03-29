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السيسى يشيد بجهود قبرص للتعامل مع أزمة الطائرة المخطوفه

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السيسى يشيد بجهود قبرص للتعامل مع أزمة الطائرة المخطوفه السيسى يشيد بجهود قبرص للتعامل مع أزمة الطائرة المخطوفه

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أعرب خلاله الرئيس عن شكر وخالص تقديرها، قيادة وشعباً، للمواقف القبرصية المقدرة والجهود الدؤوبة التي بذلتها قبرص على مستوى القيادة السياسية والسلطات القبرصية المعنية للتعامل مع واقعة اختطاف طائرة مصر للطيران وتحويل مسارها إلى مطار لارنكا الدولي بقبرص.

وبحسب رويترز أكد الرئيس السيسى أن تلك الجهود القبرصية عكست مدى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية.

ومن جانبه، أكد الرئيس القبرصي على علاقات الصداقة المتميزة والوثيقة التي تجمع بين مصر وقبرص على المستويين الرسمي والشعبي، منوها إلى أن تعامل قبرص مع واقعة اختطاف الطائرة المصرية يأتي في إطار تلك العلاقات .

ونوَّه الرئيس القبرصي إلى أن مصر وقبرص دأبتا على تأييد ومساندة بعضهما في مثل تلك المواقف والأزمات.

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