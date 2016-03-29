الخارجية : مصر ترحب بتحرير مدينة تدمر الأثرية السورية من قبضة تنظيم داعش

رحب المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، تعليقاً على الأنباء الواردة من سوريا بتحرير مدينة تدمر الأثرية من قبضة تنظيم داعش الارهابي ،رحب بتحرير المدينة الأثرية من قبضة هذا التنظيم الإرهابي الذي أكدت ممارساتة بحق الآثار التاريخية على كراهيته وعداوته للتراث الانساني بكافة روافده الثقافية والحضارية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية ،إن مصر بما لديها من موروث ثقافي وحضاري عظيم- استشعرت الخطر الداهم الذي يهدد الموروث الثقافي للمنطقة على ضوء ما شهدته دول مثل العراق وسوريا من ممارسات همجية لتنظيم داعش الارهابى ضد الآثار التاريخية، وهو ما دعاها إلى استضافة مؤتمر دولي لحماية التراث الإنساني تحت عنوان “التراث الثقافي تحت التهديد” في مايو 2015 ، بمشاركة العديد من دول المنطقة والعالم وكذلك التحالف الدولي لحماية الآثار ومنظمة اليونسكو.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلي أن مصر تنضم إلى العديد من دول العالم التي رحبت باستعادة مدينة تدمر الأثرية من قبضة تنظيم داعش الارهابى .

أ ش أ