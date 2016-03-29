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صور.. محافظ أسوان يقرر إلغاء بناء السور العازل أمام الديوان العام

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ديوان عام محافظة أسوان

ديوان عام محافظة أسوان

​ألغى  اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، تنفيذ السور الحديدي، والذي كان من المزمع إنشاءه ضمن إجراءات التأمين المطلوبة لمبنى المحافظة، حيث تم إدراجه في الخطة الاستثمارية الموحدة 2015/2016 بتكلفة تصل إلى حوالي 100 ألف جنيه، ولكن نظرًا لإرتفاع تكلفة الإنشاء من الإعتماد المخصص له فقد تم وقف الإنشاء.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين بالمحافظة بأن يراعى الغرض والعائد من كل مشروع مقابل تكلفته، بحيث يتناسب مع كلا الغرضين، مؤكدًا على حرصه لتوجيه أي إعتماد مالي لأولويات المطالب الجماهيرية الضرورية ولذا سيتم توجيه الإعتماد المالي الذي كان مخصصًا لإنشاء السور ضمن خطة التطوير والتجميل والرصف لمدينة أسوان.

يذكر أنه منذ الإعلان عن بدأ بناء السور وسادت حالة من السخط والغضب والرفض التام من أهالي لأسوان لفكرة إنشاء السور وهو ما توج بإلغاء المحافظ لبناء السور.​

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