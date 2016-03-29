الجيش الأمريكي يطلب من أسر العسكريين مغادرة مناطق في جنوب تركيا

قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه أمر أسر أفراده بمغادرة مناطق من جنوب تركيا بسبب “استمرار المخاوف الأمنية في المنطقة”.

وبحسب رويترز قال بيان للقيادة الأوروبية بالجيش الأمريكي إن الأوامر صدرت بمغادرة أسر أفراد الجيش المتمركزين في أضنه -بما في ذلك قاعدة انجيرليك الجوية التي تستخدم بكثافة في محاربة تنظيم داعش وأزمير وموجلا. وأجاز القرار وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر.

وقال الجنرال فيليب بريدلاف قائد القيادة الأوروبية الأمريكية في بيان “نتفهم أن هذا أمر مزعج لأسر العسكريين لكن يتعين علينا الحفاظ على سلامتهم وضمان الفاعلية القتالية لقواتنا لدعم حليفتنا القوية تركيا في الحرب على الإرهاب.”

وأضاف البيان أن أمر المغادرة لا يشير إلى قرار بإنهاء دائم لوجود الأسر في منشآت عسكرية في جنوب تركيا.