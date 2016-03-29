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كتاب يفضح ترويج والدة كيم كارداشيان لأفلامها الإباحية

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الثلاثاء 29-03-2016 16:30

يفضح Ian Halperin ايان هالبرن في كتابه الجديد Kardashian Dynasty: The Controversial Rise Of America's Royal Family ألاعيب كريس جينر Kris Jenner وابنتها كيم كارداشيان Kim Kardashian وقصة توقيعهما اتفاقاً مع شركة Vivid Films المتخصّصة بترويج الأفلام الجنسية، التي أتاحت انتشار فيلم كيم Kim الإباحي على الإنترنت، والذي جمعها بحبيبها السابق المغني R & B بهدف الشهرة .
وفقاً للكاتب الكندي البالغ من العمر 51 عاماً فإن صديقاً مقرباً من نجمة الواقع، وباريس هيلتون Paris Hilton، نصحا كارداشيان Kardashian بالشريط الجنسي، إذا أرادت أن تصبح نجمة عالمية.
وافقت نجمة الواقع مبدئياً على الفكرة لتتفق مع عائلتها على الأمر، ولتنفذ الفيلم بهندسة من والدتها كريس جينر Kris Jenner من وراء الكواليس، على حسب ما قال صديق كيم Kim ، شيبا Sheba، للكاتب في عام 2010. بعدها، قاضت كيم كارداشيان Kardashian Kim شركة Vivid Films بعد خلاف معها وربحت الدعوى وتقاضت 5 ملايين دولار منها.
من المتوقع أن يُحدث الكتاب، الذي سيصدر في 26 ابريل/ نيسان المقبل، بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين يكشف أسرار وصول عائلة كارداشيان Kardashian إلى ما وصلت إليه اليوم من ثراء وسلطة ونجومية.
الكاتب الكندي كان قد ألّف كتباً عن كلّ من سيلين ديون Celine Dion، وجيمس تايلور James Taylor، وكورت كوبين Kurt Cobain، وحاز المرتبة الأولى عن الكتاب الأكثر مبيعاً من نيويورك تايمز حول مايكل جاكسون في عام 2009.


مؤسس تويتر جاك دورسي ينشر تغريدات كانيي ويست على صفحته

 

 

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