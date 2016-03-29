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نجمة "ستار أكاديمي" حنان الخضر: هذه الفنانة قدوتي

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الثلاثاء 29-03-2016 16:49

نشرت خريجة "ستار أكاديمي" حنان الخضر في آخر تحديث لها على صفحيتها على "الفيسبوك" و"الأنستقرام"، صوراً لها مع النجمة أسماء لمنور وشقيقها ومدير أعمالها ياسين لمنور، والفنان محسن صلاح في لقاء جمعهم في دبي، وأرفقت حنان الصورة بتعليق قالت فيه: "أحلى لقاء مع الفنانة الرائعة أسماء المنور، التي أخجلتني برقيها وتواضعها. فنانة أعتبرها قدوتي".
في المقابل تمنت أسماء وشقيقها ياسين لمنور التوفيق لحنان الخضر في مشاركتها في مسلسل "سمرقند".

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سيدتي