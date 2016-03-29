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طفلة مريضة تمنّت لقاء تامر حسني فكانت المفاجأة

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طفلة مريضة تمنّت لقاء تامر حسني فكانت المفاجأة طفلة مريضة تمنّت لقاء تامر حسني فكانت المفاجأة

الثلاثاء 29-03-2016 17:34

في لفتة إنسانية تحسب له، حرص الفنان تامر حسني على حضور عيد ميلاد طفلة مريضة عمرها 7 سنوات.
وفي التفاصيل، أن مشترك "ذا فويس كيدز" المصري مروان طارق، أبلغ تامر حسني أن هناك فتاة مريضة تريد أن تراه في حفل عيد ميلادها، ولم يخذل تامر الطفلة وحضر عيد ميلادها.
وشرح مروان طارق تفاصيل ما حدث عبر حسابه على فيس بوك حيث كتب:
"بصو يا جماعة في بنت عندها 7 سنين زميلتي في المدرسة مريضة جداً جداً وبتحب تامر اوووي، وكان نفسها تشوفوا فـ أنا قولت لتامر إنها بتحبك اووي وهي عيد ميلادها كان انهاردة، وقالي هتصل بيها في التليفون لو معرفتش اجي والبنت ساكنة في فيصل، ومن نص ساعة كده لقيت عربية تامر بتركن تحت البيت وجايبلها هدايا كتير وعرايس ،وغنالها والبنت فرحت اوووي اووي وهو اجل سفرة علشان يجيلها يااة لو كلو يبقي زي تامر كده"

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سيدتي