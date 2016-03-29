التون جون يواجه دعوى تحرّش من حارسه الشخصي

يواجه التون جون Elton John دعوى قضائية ضدّه رفعها حارسه الشخصي السابق بتهمة التحرّش الجنسي. فقد أعلن جيفري وينينغر Jeffrey Wenninger أنه تعرّض لتحرّش جنسي في عام 2014 عندما كان يعمل بوظيفة حارس شخصي للسير التون جون Elton John البالغ من العمر 69 عاما حيث لم يتردّد المغني من محاولة إغرائه والتقرّب منه لمساً بينما كانا داخل السيارة حيث قال له:

"هل تعلم أنك رائع".



أضاف محامي وينينغر Wenninger لدعم القضية عدة تواريخ لحوادث تحرّشات كلامية وجسدية مماثلة تعرّض لها موكله في العديد من المناسبات الأخرى من قِبل النجم المعروف بشذوذه الجنسي. وعلى الرغم من تمنّع الحارس من التمادي في العلاقة، الا ان جون John أمعن في تحرشه ما دفع الحارس إلى تقديم استقالته من وظيفته بعد ان عمل لدى السير من عام 2002 الى عام 2014 ما سبّب له انتكاسة مادية بالاضافة الى ألم نفسي وجسدي شديدين.



تشغل القضية الرأي العام البريطاني خصوصاً انه لم يصدر عن التون جون Elton John أي ردّة فعل او دفاع عن النفس.



المغني البريطاني ألتون جون Elton John متزوج من ديفيد فورنش David Furnish في العام 2005بعدما شرّعت إنكلترا الزواج بين المثليين جنسياً وتبنيا طفلين.

التون جون يلتقي جمهوره على مسرح روماني أثري في ايطاليا