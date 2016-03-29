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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره "مزلقان الزريقى" بالدقهلية

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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره "مزلقان الزريقى" بالدقهلية مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره "مزلقان الزريقى" بالدقهلية
لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمه قطار، أمام قرية الزريقى التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بوفاة محمد على إبراهيم، 25 عاما، أثناء عبوره مزلقان القطار، أمام قرية الزريقى، التابعة لمركز السنبلاوين، وانتقل المقدم محمد طمان رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفى حاول العبور مستقلًا دراجته البخارية، أثناء مرور القطار رقم 941 القادم من القاهرة، متجها إلى دمياط، فصدمه، ولقى مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتبين حدوث كسر فى الجمجمة، ونزيف حاد، مما أدى لهبوط فى الدورة الدموية.

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