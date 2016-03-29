بالفيديو - بعد سباعية الذهاب.. الجزائر تتعادل مع إثيوبيا في مباراة مثيرة

قرر هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر إجراء تغييرين على تشكيل منتخب مصر الذي واجه نيجيريا في مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي.

فسيدفع برمضان صبحي ومروان محسن بدلا من أحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه.

ويحل منتخب نيجيريا ضيفا على الفراعنة في استاد برج العرب الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وفضل كوبر أن يلعب بنفس التشكيل الذي أنهى مباراة الذهاب التي انتهت 1-1 فيما عدا عبد الله السعيد الذي شارك أساسيا ودخل بدل منه وقتها حسام غالي.

فكان رمضان صبحي بديل تريزيجيه هو من صنع هدف التعادل الذي سجله محمد صلاح.

وسيلعب المنتخب بتشكيل مكون من.

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر- رامي ربيعة – أحمد حجازي – حمادة طلبة.

الوسط: محمد النني – إبراهيم صلاح – محمد صلاح – رمضان صبحي – عبد الله السعيد.

الهجوم: مروان محسن.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط يليه نيجيريا (2) ثم تنزانيا (1).

ويتأهل فقط بطل المجموعة لنهائيات البطولة التي ستقام العام المقبل في الجابون.

وستستضيف تنزانيا منتخب مصر في الجولة المقبلة بينما تحل ضيفة على نيجيريا في الجولة الأخيرة.