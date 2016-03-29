بشرى للمرضى.. منظمة FDA تصدق على أدوية جديدة لعلاج الصدفية والربو

صدقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على طرح أدوية جديدة لعلاج أمراض الصدفية وحساسية الصدر "الربو"، وهى من الأمراض الخطيرة والمنتشرة بشكل شائع بين ملايين البشر.

الدواء الأول يعرف باسم تالتز "Taltz" ويحتوى على المادة الفعالة "ixekizumab"، ويستخدم لعلاج الأشخاص البالغين المصابين بالصدفية اللويحية "plaque psoriasis"، وهى أكثر أنواع الصدفية شيوعا، وتصبح خلالها الطبقات العلوية من الجلد جافة ومتقشرة وحمراء ومغطاة بقشور فضية.

وتعتمد آلية هذا العقار الجديد، والذى يحتوى على الجسم المضاد "ixekizumab"، على الارتباط ببروتين الإنترلوكين المسبب للالتهابات، وهو متوفر فى صور حقن يحصل عليها المرضى الذى يستجيب مرضهم للعلاج الدوائى أو العلاج بالضوء.

وتم التأكد من فاعليته وأمان هذا الدواء عقب خضوع 3866 مريضا للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: عدوى الجهاز التنفسى والإصابة بالتينيا.

علاج جديد للربو

>كما صدقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أيضا على استخدام دواء جديد ليستخدم كعلاج مساعد لحساسية الصدر أو الربو، ويعرف باسم سينكير "Cinqair "، ويحتوى على المادة الفعالة "reslizumab"، ليساهم فى علاج أزمات الربو الشديدة التى تصيب الأشخاص البالغين، حيث يستخدم جنبا إلى جنب مع أدوية حساسية الصدر الأخرى.

ويتوفر عقار سينكير فى صورة أمبولات يحصل عليها مريض الربو عن طريق الحقن الوريدى مرة واحدة كل 4 أسابيع، ويعمل عن طريق تقليل معدلات الخلايا الحمضية eosinophils (نوع من كريات الدم البيضاء) التى تساهم فى الإصابة بالربو.

وتم التأكد من فاعليته وأمان هذا العقار بعد خضوع المرضى لأربع تجارب إكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، حيث قلت نوبات الربو التى تصيب المرضى، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: آلام العضلات والحساسية، كما أصيب بعض المرضى بالسرطان.

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