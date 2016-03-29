فى حالة استخدامك رهينة أو لو الخاطف انتحارى.. تعمل إيه لو طيارتك اتخطفت؟

أثيرت مؤخرا حالة كبيرة من الفزع بعد حادث اختطاف طائرة مصر للطيران، فجر اليوم الثلاثاء، والتى كان على متنها 55 شخصا، قبل أن يتم تحرير جميع الركاب منذ قليل. الخوف كان أكبر بين الأشخاص الذين يستقلون الطائرات بشكل منتظم سواء للسياحة أو لظروف العمل خوفا من تكرار الأمر معهم.

ونقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التى يجب أن تلتزموا بها حال اختطاف الطائرة التى تقلكم - لا قدر الله - وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "ehow.com".

فى بداية الأمر يجب أن تتعرف على هدف الخاطفين، هل سيفجرون الطائرة أو سيستخدمونها كقنبلة ويخترقون بها أحد الأهداف الحيوية التى يحددونها كما حدث فى هجمات سبتمبر 2011، وفى هذه الحالة يجب أن يتحد الركاب معا بشكل جماعى لمقاومة الخاطفين بكل قوتهم حتى يستعيدوا السيطرة على الطائرة، حتى لو أدى ذلك لإصابة أو وفاة أحدهم، لأن الخسائر ستكون أكبر بكثير لو خضعوا للخاطفين واستخدمت الطائرة فى هجوم انتحارى، لأن الجميع فى الأغلب سيموت.

حاول أن تفكر سريعا فى خطة للانقضاض على أفراد العصابة "اعرف عددهم، الأسلحة التى بحوزتهم، أين يتمركزون؟" وبعد الانتهاء من الخطة اختار معاونيك من بين الركاب وبالأخص فى الأماكن القريبة منك، وتجنب أن تظهر على وجهك أى علامات الرعب أو الخوف حتى لا يشك الخاطفون فى أمرك وتفشل الخطة.

استخدم المجلات الموجودة أمام مقعدك كدروع.. ضع أكبر عدد منها خلف القميص أو التيشيرت، وأيضا داخل البنطلون، يمكن أن تستخدم الحزام كوسيلة للهجوم على أحد أفراد العصابة وتقوم بخنقه على أن يحدث ذلك بالتزامن مع باقى الخاطفين بواسطة الركاب الآخرين، ويمكن أن تستخدم أجهزة اللابتوب أو التابلت وزجاجات المشروبات الغازية الممتلئة لضرب الخاطفين، ويمكن للسيدات اللاتى يرتدين أحذية كعب عال أن يستعن بها كأداة للهجوم.

استخدام الركاب كأداة للضغط

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وأما فى حالة خطف الطائرة لأسباب أخرى مثل الضغط على جهات معينة أو طلب فدية مالية أو السفر بها إلى دولة ما فيجب فى هذه الحالة أن ينصاع الركاب المخطوفين وينفذون جميع أوامرهم.

وأوصى التقرير ركاب الطائرة المختطفة بالتزام الهدوء وتجنب النظر فى عيون الخاطفين، كما يجب تجنب القيام بأى حركات مفاجئة، وامنع أطفالك (إذا كانوا فى صحبتك) من القيام بأى عمل سخيف، لا تقلق لأنهم غالبا لن يستفيدوا بأى شىء من قتلك.

لا تحاول الاعتداء على الخاطفين سواء باللفظ أو بالضرب حتى لا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، كما يجب أن تجهز نفسك حيث يمكن أن يتم نقلك إلى مكان آخر كرهينة وتعامل مع الخاطفين بلطف، وانتظر حتى يتم حل الأمر سواء بقوات الإنقاذ أو عن طريق المفاوضات.

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