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أوباميانج: لطالما أردت الإنضمام إلى ريال مدريد ولكن

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أوباميانج: لطالما أردت الإنضمام إلى ريال مدريد ولكن أوباميانج: لطالما أردت الإنضمام إلى ريال مدريد ولكن

اعترف بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند برغبته في اللعب لريال مدريد يوما ما، لكنه أشار إلى أن الوقت لم يحن بعد لتنفيذ ذلك.

وكان أوباميانج قد جدد عقده مع دورتموند حتى عام 2020 في يوليو الماضي على الرغم من أن عقده الأول كان سينتهي في عام 2018.

وصرح المهاجم الدولي الجابوني لصحيفة "كيكر" الألمانية "دورتموند مدينة مجنونة بكرة القدم، وفي الأعوام الأخيرة أصبحنا متميزين".

كما تابع "المدينة آمنة لي ولأسرتي أنا أشعر كأنني في موطني، لم أخفي يوما أنني أرغب في اللعب لريال مدريد يوما ما".

واختتم "لكنني جددت عقدي مع بروسيا حتى 2020 لسبب ما، أنا أشعر أنني بخير هنا".

وشارك أوباميانج هذا الموسم مع بروسيا دورتموند في 40 مباراة بكل المسابقات وسجل 35 هدفا، كما صنع 11 أخرين.

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