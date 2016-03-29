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بالفيديو - السنغال على بعد خطوة من كأس إفريقيا بعد قهر النيجر

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بالفيديو - السنغال على بعد خطوة من كأس إفريقيا بعد قهر النيجر بالفيديو - السنغال على بعد خطوة من كأس إفريقيا بعد قهر النيجر

قهرت السنغال منتخب النيجر في عقر داره 2-1 لتصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل لكأس أمم إفريقيا 2017.

وحقق منتخب أسود التيرانجا فوزه الرابع على التوالي في المجموعة، وكرر انتصاره على النيجر التي تغلب عليها بهدفين دون مقابل السبت الماضي في عاصمته داكار.

وتقدم موسى كوناتي في الدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء قبل أن يضاعف زميله بابا نداي النتيجة في الدقيقة 41.

وقلص فيكتوريين أديبايور النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء.

وارتفع رصيد السنغال إلى 12 نقطة لتصبح على بعد نقطة واحدة من التأهل للبطولة، فيما توقف رصيد النيجر عند 3 نقاط متساوية مع بوروندي وناميبيا.

وقد تتأهل السنغال رسميا في حال انتهاء مباراة ناميبيا وبوروندي – التي قاربت على الانتهاء ونتيجتها 1-1 – بالتعادل في نفس المجموعة.

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فيديو اليوم السابع

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