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هاشتاجات مصر ونيجيريا تقتحم التريند المصرى بعد انتهاء أزمة اختطاف الطائرة

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هاشتاجات مصر ونيجيريا تقتحم التريند المصرى بعد انتهاء أزمة اختطاف الطائرة هاشتاجات مصر ونيجيريا تقتحم التريند المصرى بعد انتهاء أزمة اختطاف الطائرة
قبل وقت قليل من مباراة ونيجيريا، اقتحم عدد من الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولاً فى التريند المصرى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد سيطرة هاشتاجات اختطاف طائرة مصر للطيران على القائمة طوال اليوم، وجاءت الوسوم كالتالى "قادر وتعملها وتغلب نيجيريا، الماتش الساعة، أولاد صالح سليم بيشجعوا مصر، عودة الجمهور للمدرجات، الطريق للجابون".

واحتل وسم "قادر وتعملها وتغلب نيجيريا" المركز الأولى فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى، وانهالت تعليقات مشجعى الكرة المصرية على الوسم متمنين الفوز للمنتخب المصرى.

وجاءت التعليقات كالآتى، "على البطولة أفريقيا راجعين الهمه يا مصريين، ربنا يوفق منتخبنا الغالى، قادر وتعملها يا أبو صلاح أنت ورمضان، إحنا واثقين فيكوا وإن شاء الله نصعد ونفرح، يا رب يا عالى أنصر منتخبنا الغالى، إن شاء الله وجود جمهورنا فى الاستاد ودعمهم للفريق يكون أكبر دافع للاعبينا لإخراج أفضل ما عندهم أمام نيجيريا".

قادر وتعملها وتغلب نيجيريا، الماتش الساعة، اولاد صالح سليم بيشجعوا مصر، عودة الجمهور للمدرجات، الطريق للجابون (1)

قادر وتعملها وتغلب نيجيريا، الماتش الساعة، اولاد صالح سليم بيشجعوا مصر، عودة الجمهور للمدرجات، الطريق للجابون (2)

قادر وتعملها وتغلب نيجيريا، الماتش الساعة، اولاد صالح سليم بيشجعوا مصر، عودة الجمهور للمدرجات، الطريق للجابون (3)
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