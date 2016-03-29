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وزير التموين: شركات السكر تخفض أسعارها استعدادا لشهر رمضان

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وزير التموين: شركات السكر تخفض أسعارها استعدادا لشهر رمضان وزير التموين: شركات السكر تخفض أسعارها استعدادا لشهر رمضان
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية ان شركات السكر تخفض أسعارها استعدادا لشهر رمضان المقبل اضافة الى انه سيتم توفير السلع الغذائية للمواطنين

وأضافت وزارة التموين فى بيان مساء اليوم ،ان الدكتور خالد حنفى وزير التموين تدخل لحل المشاكل المالية لشركات سكر القطاع الخاص وانه وافق على طلب شركات السكر بتشكيل لجنة عليا لتداول السكر حماية للمستهلك والصناعة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، على زيادة مخزون السكر التموينى، موضحا أن المخزون يفوق حدود الأمان ويكفى احتياجات المواطنين حتى شهر أغسطس المقبل ، مع وجود مخزون استراتيجى لمدة شهر أضافى، لافتا الى أنه يتم توفير المنتج أولا بأول لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.

وزير التموين: مخزون السكر يفوق حدود الأمان ويكفى حتى أغسطس المقبل

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مصر 365

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