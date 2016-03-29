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مصرع معاون مباحث الغردقة وزوجته فى حادث بالطريق الساحلى الدولى بالبحيرة

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مصرع معاون مباحث الغردقة وزوجته فى حادث بالطريق الساحلى الدولى بالبحيرة مصرع معاون مباحث الغردقة وزوجته فى حادث بالطريق الساحلى الدولى بالبحيرة
لقى قبل قليل معاون مباحث قسم أول الغردقة وزوجته، مصرعهما، جراء حادث تصادم سيارتهما بسيارة نقل بالطريق الدولى الساحلى، بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى رشيد، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد رأفت النجار، مأمور مركز شرطة رشيد، من مستشفى رشيد العام، بوصول كل من "أسامة أحمد أنور ثابت، 27 عاما، نقيب شرطة، معاون مباحث قسم أول الغردقة، وزوجته ياسمين أحمد العربى، 26 عاما، ربة منزل، ويقيمان بالمنصورة جثتين هامدتين، إثر إصابتهما فى حادث سيارة.

وبالفحص تبين أثناء سير المجنى عليهما مستقلين السيارة رقم 123 ر م س، قيادة ضابط الشرطة، بالطريق الدولى الساحلى، اصطدمت بهما السيارة رقم 79926 نقل دقهلية، مما أدى لوفاتهما، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.


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