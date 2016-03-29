أوباميانج: لطالما أردت الإنضمام إلى ريال مدريد ولكن

يقود الجنوب إفريقي دانييل بينيت مباراة مصر ونيجيريا تحكيميا على استاد برج العرب في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وللحكم تاريخ مع الفريقين.

وقاد بينيت – صاحب الـ39 عاما- 3 مباريات لمنتخب مصر، فيما خاض 4 لمنتخب نيجيريا ونتائجهم كانت متباينة، إلا أنه كان شاهدا على هزائم مصيرية للمنتخبين.

منتخب مصر

رغم أنه حكما دوليا منذ 2003، إلا أن أولى مباريات بينيت لمنتخب مصر كانت في 7 سبتمبر 2008 حين تواجه الفراعنة مع منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2010 على ملعب الشهداء في الكونغو الديمقراطية.

ويومها سجل محمد أبو تريكة هدفا وحيدا فاز به منتخب مصر خارج الديار.

أما ثاني اللقاءات، فكانت الهزيمة التي كانت سببا في تأزم موقف مصر في نفس التصفيات، حين خسرت مصر أمام الجزائر 3-1 بأهداف كريم مطمور وعبد القادر غزال ورفيق دجبور مقابل هدف لأبو تريكة على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ثالث وأخر لقاءات بينيت مع الفراعنة كان في كأس الأمم الإفريقية 2010، حين فازت مصر على بنين 2-0 في 20 يناير 2010 بأهداف أحمد المحمدي وعماد متعب.

ولم يسبق لبينيت أن قاد مباراة تحكيميا لمنتخب مصر داخل الحدود المصرية، وهو ما سيحدث اليوم.

منتخب نيجيريا

أولى مباريات بينيت للنسور الخضر كانت في 6 سبتمبر 2009 ضمن تصفيات كأس العالم 2010، حين شهد ملعب أبوجا على تعادل منتخبي نيجيريا وتونس 2-2.

ورغم ذلك التعادل, وصلت نيجيريا في النهاية لكأس العالم.

بينيت كان شاهدا على فشل نيجيريا في الوصول لنهائي كأس الأمم 2010 لمقابلة المصريين، حيث فازت غانا 1-0 على النسور في نصف نهائي البطولة.

وقاد بينيت مباراتين أخرتين لنيجيريا، تعادلت في الأولى 0-0 أمام رواندا في تصفيات كأس الأمم 2012 ثم فازت على ليبيريا 6-1 في إطار نفس التصفيات.