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كاسياس قلق من منافسة دي خيا

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كاسياس قلق من منافسة دي خيا كاسياس قلق من منافسة دي خيا

أوضح إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو وإسبانيا أنه قلق حيال مشاركته مع منتخب إسبانيا بسبب فارق السن بينه وبين زميله في ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وكان كاسياس حارس منتخب إسبانيا الأول لفترة طويلة وحرس عرينه في الفوز ببطولات يورو 2008 وكأس العالم 2010 ويورو 2012.

وصرح كاسياس لإذاعة "إل لاجويرو" الإسبانية "أقترب من بلوغ الـ35 من عمري ودي خيا في الـ25 من عمره، لازال أمامه الكثير ولديه مدة أطول في الملاعب أكثر مما لدي، لديه أشياء ليست لدي والعكس صحيح، إنه أمر رائع ان يكون لديك حارس مثل دي خيا".

وأضاف "على الصعيد الدولي لا توجد منافسة بيننا، اننا نساعد إسبانيا، هناك سيرخيو ريكو وأدريان، نحن جيدون، بوفون لا يجد مثل مثل تلك المنافسة في إيطاليا، لكن الوضع في إسبانيا مختلف".

ولعب دي خيا لمنتخب إسبانيا في 8 مباريات، 5 منهم في وديات و3 ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2016، وتلقت شباكه 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

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