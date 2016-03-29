عصام الأمير يلتقى الإذاعيين الأفارقة المشاركين في الدورات التدريبية بماسبيرو

كتبت – إنجي لطفي

إلتقى عصام الأمير، رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلاميين الأفارقة، المشاركين في الدورات التدريبية لمناقشة أعمال برامج تدريب الإعلاميين الأفارقة بمعهد الدراسات الإعلامية.

قال “الأمير”، إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حريص على رفع مستوى البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة لتأكيد التواصل معهم من خلال هذه الدورات، وانطلاقًا من دور مصر تجاه أشقاءها الأفارقة في إقامة هذه الدورات التدريبية للتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وأضاف “الأمير”، أن للإعلام دور هام في عرض الحقائق بموضوعية ومهنية على الرأى العام في القضايا التى تمس أمن الشعوب وتجنب ترويج الإشاعات التي من شأنها إثارة البلبلة.

وأكد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ‘‘أنه يجب الاستمرار في تقييم آداؤنا الإعلامي وأن تكون هناك محاسبة لمن يروج الأخبار المغلوطة’’.

وقال أحمد سليم وكيل وزارة الإعلام المشرف على معهد تدريب الأفارقة، إن هناك تكثيف لزيارات الإعلاميين الأفارقة للنعرف على السياسات التحريرية والأولويات فى الخدمات الإعلامية العامة بالمؤسسات الصحفية والإذاعة والتليفزيون وكذا القيام بتنظيم زيارات لمعالم مصر الحضارية والسياحية.

وأضاف “سليم”، أن الدورة الحالية بدأت أول مارس الجاري وتنتهي في السابع من أبريل القادم بمشاركة 11 متدرب من سبع دول أفريقية.

ووجه ممثلي الدول الأفريقية الشكر لعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائمين على تنظيم الدورات التدريبية لما قدموه من دعم متواصل للمتدربين الأفارقة وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الدورات.