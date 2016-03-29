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المنفضة وتهوية الفراش أهم وسائل الحماية من حساسية الصدر

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المنفضة وتهوية الفراش أهم وسائل الحماية من حساسية الصدر المنفضة وتهوية الفراش أهم وسائل الحماية من حساسية الصدر
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر، عن أن الأتربة المنزلية وحشرات الفراش أهم مسببات الحساسية.

وقال خلال مؤتمر صحفى نظمته الجمعية اليوم إن ما كانت تقوم به المرأة المصرية من قبل فى تهوية فرش المنزل وتعريضه للشمس، واستخدام المنفضة للتخلص من الأتربة والحشرات الدقيقة من الفراش المنزل والوسادات كان أفضل وسيلة للحماية من حساسية الصدر مضيفًا أن المرأة المصرية لم تعد تقوم بمثل هذه الأمور ما أدى إلى زيادة أمراض الحساسية والربو الشعبى موضحًا أن استخدام المنظفات الصناعية والملمعات والعطور ضمن أهم الوسائل التى تؤدى إلى الإصابة بأمراض الحساسية.

من جانبها قالت الدكتورة سميحة عشماوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس إن الحيوانات الأليفة والتى تربى بالمنزل يمكن أن تسبب الحساسية، مشيرة إلى أن الأتربة يجب أن يتم التخلص منها باستخدام المكنسة الكهربائية، وليست المكنسة العادية ولابد من شفط التراب من الوسادات باستخدام المكنسة الكهربائية أيضًا.

وأكدت أن التهوية والكنس من خلال المكنسة الكهربائية أو المنفضة وتعرضها للشمس يقتل هذه الحشرات المنزلية، موضحة أن استخدام الدهانات والمنظفات تؤدى للإصابة بحساسية الصدر وأن استعمال البخاخات فى علاج الحساسية آمن لأنها تعمل كموسعات للشعب وتجنب المريض تناول الكورتيزون عن الأقراص أو الحقن وهى لا تسبب أى مضاعفات.

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