محافظ الفيوم يشهد فعاليات توقيع الكشف الطبى على 500 مريض

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فعاليات توقيع الكشف الطبى على 500 حالة من مرضى العيون، والذى نظمته الجمعية العربية للتنمية البشرية وخدمة المجتمع بالمركز الطبى الحضرى بمساكن السد العالى بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، بمشاركة 20 طبيباً.

وتفقد المحافظ حالات المرضى واستمع لاحتياجاتهم وأكد ضرورة إجراء الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ومنحهم الأدوية والعلاج بالمجان، كما استمع المحافظ لشرحٍ وافٍ من الأطباء عن حالات المرضى وطرق ومراحل الكشف.

كما تقرر نقل المصابين بالمياه البيضاء من مرضى العيون الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم، اليوم، إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لإجراء العمليات اللازمة لهم، على أن يتم توفير أتوبيسات لنقلهم وعودتهم إلى محل إقامتهم بالمجان.

وأشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الخدمات ودفع عمليات التنمية إلى الأمام والمشاركة فى حل المشكلات، مؤكداً حرص المحافظة على تذليل كل صور الدعم اللازم.

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