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مصدر طبى: إصابة مسلح وفنى كهرباء فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد

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مصدر طبى: إصابة مسلح وفنى كهرباء فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد مصدر طبى: إصابة مسلح وفنى كهرباء فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد
أفاد شهود عيان ومصادر أمنية أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم فى شخص مسلح أثناء محاولته تفجيرها على طريق جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وبحسب المصادر فإن الشخص أصيب إصابات خطيرة ونقل لمستشفى الشيخ زويد العام، وتم التحفظ عليه أمنيا.
>ومن جهة أخرى قال مصدر طبى بشمال سيناء، إنه وصل لمستشفى العريش اليوم فنى كهرباء مصاب ببتر أطرافه وجروح، إثر تعرضه لانفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد.

وقال أهالى إن فنى الكهرباء كان يقوم بمهمة إصلاح خط كهربائى بمنطقة " السدرة " جنوب الشيخ زويد، وتعرض للإصابة جراء انفجار عبوة ناسفة بجوارة أثناء عمله.


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