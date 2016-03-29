تأجيل محاكمة وزير التنمية ومحافظ الغربية لعدم تنفيذهما القانون ل 5 أبريل

أجلت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وبسكرتارية علاء الدين مرعى أولى جلسات الدعوى المقامة ضد أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، و أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، لاتهامهما بعدم تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، لجلسة 5 أبريل المقبل للاطلاع.

وكان محمود مصطفى دفاع المدعيتين بالحق المدنى، ميرفت صابر عبد المعطى وسمية صابر عبد المعطى، أقام جنحة مباشرة بمحكمة جنح الدقى تحمل الرقم 3852 لسنه 2016، ضد كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، و أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وأربعة مهندسين آخرين بحى ثان طنطا، لاتهامهم بعدم تنفيذ حكم قضائى.

وذكرت الدعوى أن المدعيتين بالحق المدنى تمتلكان حصة شائعة فى أربع قطع أراضى، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وفوجئا بصدور رخصة بناء على قطع الأرض المملوكة لهما، لصالح آخر، إلا أنهم استصدرا القرار رقم 624 سنة 2016 حى ثان طنطا، بإيقاف تراخيص البناء سالفة الذكر، وعلى الرغم من ذلك، فقد قام الصادر لصالحه الترخيص بالبناء على كامل قطعة الأرض، ومازال البناء ولم يتم إيقاف الترخيص أو إيقاف الأعمال.

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