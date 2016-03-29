أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس مجلس الأمة الكويتى يعلن إدراجه استجواب لوزير التجارة 12 أبريل المقبل

Google+ Print
رئيس مجلس الأمة الكويتى يعلن إدراجه استجواب لوزير التجارة 12 أبريل المقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى يعلن إدراجه استجواب لوزير التجارة 12 أبريل المقبل

>أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء، تسلمه صحيفة الاستجواب الموجه من النائبين أحمد القضيبي، ومبارك الحريص، لوزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، على أن يدرج فى جلسة يوم 12 أبريل المقبل.

وكان النائبان القضيبى والحريص قد تقدما اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس الغانم بطلب استجواب الوزير العلى من محورين وفقا للمادتين 100 و101 من الدستور.

وتناول المحور الأول ما أسماه النائبان المستجوبان "سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة" بينما يتعلق المحور الثانى بما أسماه النائبان "التقاعس فى تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وتنص المادة (100) على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم".

أما المادة (101) فتنص على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

كما تنص المادة نفسها على أنه "ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365