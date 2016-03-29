ملف في الجول – هل أنت مستعد لصدام مصر ونيجيريا؟

هل أنت مستعد للقاء المنتخب المصيري أمام نيجيريا اليوم؟ اقرأ كل ما كتب عنه من أخبار وتقارير وتحليلات وحوارات خاصة على FilGoal.com قبل مباراة اليوم.

ويلتقي المنتخب بالنسور الخضر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، حيث تتصدر مصر المجموعة بـ4 نقاط، فيما تأتي نيجيريا في الوصافة بنقطتين.

وانسحبت تشاد من المجموعة ما أدى إلى إلغاء نتائجها من التصفيات.

والآن.. استعد للقاء:

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