ضبط اثنين من عناصر الإخوان في سوهاج‎

ضبطت قوة أمنية من مديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع ضباط إدارة الأمن الوطني، بضمن عنصرين من عناصر الإخوان، في مدينة طهطا.

تلقى اللواء أحمد ابو الفتوح، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من ضباط قسم أول شرطة سوهاج ومركز شرطة طهطا قيامهم بالاشتراك مع ضباط إدارة الأمن الوطني لاستهداف بعض العناصر الإرهابية.

وأسفرت المأمورية عن ضبط كلاً من “أحمد ع. م” سن 24 طالب بكلية الحقوق والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2209 جنايات مركز سوهاج لسنة 2016، و”محمد ج. ا” سن 45 أمام وخطيب والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 296 إداري مركز طهطا لسنة 2016.

وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين والعرض على النيابة العامة.