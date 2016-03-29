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غدا..وزير الداخلية الألمانى يصل القاهرة في زيارة للتباحث مع كبار المسؤولين

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غدا..وزير الداخلية الألمانى يصل القاهرة في زيارة للتباحث مع كبار المسؤولين غدا..وزير الداخلية الألمانى يصل القاهرة في زيارة للتباحث مع كبار المسؤولين

توماس دي ميزير وزير داخلية المانيا

يبدأ توماس دي ميزير وزير داخلية المانيا زيارة للقاهرة غدا الأربعاء و لمدة يومين، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين من بينهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، فضلا عن إلقائه خطابا في قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر حول التسامح الديني .

وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الثلاثاء ، أن مباحثات الوزير الألماني بالقاهرة ستتناول سبل تكثيف التعاون الأمني بين البلدين، والتعاون في محاربة الإرهاب، و أمن المطارات و موضوع الهجرة ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يوقع الوزير الالماني مع مجدي عبد الغفار على اتفاقية تعاون أمني بين وألمانيا .

أ ش أ

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