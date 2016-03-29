غدا..وزير الداخلية الألمانى يصل القاهرة في زيارة للتباحث مع كبار المسؤولين

يبدأ توماس دي ميزير وزير داخلية المانيا زيارة للقاهرة غدا الأربعاء و لمدة يومين، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين من بينهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، فضلا عن إلقائه خطابا في قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر حول التسامح الديني .

وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الثلاثاء ، أن مباحثات الوزير الألماني بالقاهرة ستتناول سبل تكثيف التعاون الأمني بين البلدين، والتعاون في محاربة الإرهاب، و أمن المطارات و موضوع الهجرة ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يوقع الوزير الالماني مع مجدي عبد الغفار على اتفاقية تعاون أمني بين مصر وألمانيا .

أ ش أ